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Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi!

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Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi!

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümeti kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni saldırı planları gündemden düşmüyor. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü Roman Gofman'ın Washington'a giderek ABD yönetimiyle İran'a yönelik muhtemel askeri operasyonları görüştüğü bildirildi. Netanyahu'nun bu girişimi, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in saldırı planlarına karşı çıktığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

#1
Foto - Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi!

İsrail'de seçim sonrası siyasi belirsizlik sürerken, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmak için ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle temaslarını yoğunlaştırdığı öne sürüldü. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü Roman Gofman'ın, İran'a yönelik olası saldırıları görüşmek amacıyla ABD'nin başkenti Washington'a gittiği bildirildi.

#2
Foto - Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi!

NETANYAHU'NUN EN YAKIN İSMİ WASHINGTON'DA Habere göre, Netanyahu'nun en yakın danışmanlarından biri olan Mossad Direktörü Roman Gofman, Washington'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile bir araya geldi. Gofman'ın ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek üzere Miami'ye gitmesinin beklendiği aktarıldı. Ziyaretin, Netanyahu'nun İran'a yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılması konusunda Trump yönetimine baskı yaptığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Mossad, CIA ve Beyaz Saray'ın söz konusu temaslarla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

#3
Foto - Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi!

TRUMP İLE NETANYAHU 5 KASIM'DA İRAN'I GÖRÜŞTÜ Haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun son olarak 5 Kasım'da gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran'a yönelik muhtemel saldırıları ele aldıkları ifade edildi. Trump'ın İran ile bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını değerlendirdiği, bu süreçte Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de benimsediği diplomatik çizgi doğrultusunda hareket ettiği aktarıldı. ABD yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasını ve ekonomik baskıyı sürdürme kararı aldığı belirtildi.

#4
Foto - Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi!

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI SALDIRI PLANINA KARŞI ÇIKTI İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması ihtimali, 27 Ekim'de seçimlerin gerçekleştirildiği İsrail'de de tartışmalara neden oldu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni saldırı planlarına itiraz etti. Zamir ile Netanyahu arasında askeri operasyonların yeniden başlatılması konusunda görüş ayrılığı yaşandığı ileri sürüldü. Buna rağmen Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma niyetinden vazgeçmediği öne sürüldü.

#5
Foto - Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi!

EISENKOT'TAN NETANYAHU'YA ASKERİ OPERASYON UYARISI İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot da Netanyahu'nun askeri hamlelerine ilişkin uyarıda bulundu. Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'ya acil olmayan askeri operasyonlara girişmemesi çağrısı yaptı. İki isim arasında güvenlik konularının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

#6
Foto - Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi!

GÖZLER MOSSAD DİREKTÖRÜNÜN ABD TEMASLARINDA Netanyahu'nun İran'a yönelik askeri harekât konusunda Washington yönetimini ikna etmeye çalıştığı yönündeki haberler, Mossad Direktörü Gofman'ın ABD ziyaretini yeniden gündeme taşıdı.

#7
Foto - Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi!

Gofman'ın CIA Direktörü Ratcliffe ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları açıklanmazken, Witkoff ile gerçekleştirmesi beklenen temasın ardından ABD yönetiminin nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu oldu.

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