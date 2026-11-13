Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi!

NETANYAHU'NUN EN YAKIN İSMİ WASHINGTON'DA Habere göre, Netanyahu'nun en yakın danışmanlarından biri olan Mossad Direktörü Roman Gofman, Washington'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile bir araya geldi. Gofman'ın ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek üzere Miami'ye gitmesinin beklendiği aktarıldı. Ziyaretin, Netanyahu'nun İran'a yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılması konusunda Trump yönetimine baskı yaptığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Mossad, CIA ve Beyaz Saray'ın söz konusu temaslarla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.