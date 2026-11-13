Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi!
İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümeti kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni saldırı planları gündemden düşmüyor. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü Roman Gofman'ın Washington'a giderek ABD yönetimiyle İran'a yönelik muhtemel askeri operasyonları görüştüğü bildirildi. Netanyahu'nun bu girişimi, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in saldırı planlarına karşı çıktığı yönündeki haberlerin ardından geldi.