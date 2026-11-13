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Başımız sağ olsun insanlık öldü! Her 9 yetişkinden biri diyabetli: Yüzde 16... İnsan sağlığını tehdit ediyor! Yeni açıklama geldi Sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı! Evlerinde kadınlar elleriyle yufka ekmek çıkardılar: Geçmişi gün yüzüne çıkarıyorlar… İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 2 bin 456 parça ele geçirildi! Korkulan oluyor! Seçimde ağır darbe alan Netanyahu son kozunu oynadı: Mossad devreye girdi! Trafik birbirine girdi Aracı ters dönen kadın hıncını onlardan çıkardı! Yağ çözücü yüzünden matlaşan fırının dış yüzeyi yeniden parlaklık kazanacak: En zorlu temizlik kabusuna son verdirecek
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Başımız sağ olsun insanlık öldü!

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AA Giriş Tarihi:

Başımız sağ olsun insanlık öldü!

Birleşmiş Milletler, insanlığın öldüğünü "İsrail, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 245 çocuğu öldürdü" açıklamasıyla gözler önüne serdi.

#1
Foto - Başımız sağ olsun insanlık öldü!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

#2
Foto - Başımız sağ olsun insanlık öldü!

Bir çocuğun öldürülmesinin içler acısı olduğunu belirten Türk, "Sırf taş taşıdığı ya da taş attığı için bir çocuğun öldürülmesi iğrençtir. 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 245 çocuk İsrail askerleri tarafından öldürüldü, bunlardan 41'i, taş atma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Başımız sağ olsun insanlık öldü!

Türk, uluslararası hukuka atıfta bulunarak kullanılan her türlü gücün gerekli ve oluşturulan tehditle orantılı olması, ihlallerin hesabının ise mutlaka sorulması gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Başımız sağ olsun insanlık öldü!

İsrail askerlerinin, 10 Kasım'da Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Nablus kentine bağlı Burka köyünde sivillere ateş açması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 1 Filistinli yaralanmıştı.

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Yorumlar

Abdullah

Hamas'ın başlattığı savaşta elbette siviller ölecek. Meydan muharabasei değil ki, Hamas vurup sivillerin arasına saklanıyor. Normal şeyler bunlar
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