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Aktüel

Konya Emniyet Müdürü Aydın, kontrol noktalarını inceledi

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yapılan denetimleri yerinde inceledi.

2020-04-19 19:22:55 -
Konya Emniyet Müdürü Aydın, kontrol noktalarını inceledi

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yapılan denetimleri yerinde inceledi.


İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 30 büyükşehir arasında bulunan Konya’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini şehrin değişik noktalarında 890 personel ile uygulama yaptı. Yasağa büyük oranda uyulurken, izin belgesiz dışarı çıkanlar polis kontrol noktalarında durduruldu. Kısıtlamayı ihlal eden 257 kişiye idari işlem 8 kişiye ise adli işlem yapılırken 226 bin 562 lira idari para cezası yazıldı. Uygulamaları yerinde inceleyen İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kontrol noktalarında görevli personelle görüştü. Emniyet Müdürü Aydın, şehir genelinde vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğunu söyledi.

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