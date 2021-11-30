Konya Emirgazi TOKİ konut kura çekilişi isim listesi! TOKİ Emirgazi konut kura sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları! Konya Emirgazi TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay Konut Projesi kapsamında Konya Emirgazi konut kurası gerçekleştirildi. Emirgazi TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Emirgazi kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Konya Emirgazi kura sonucu sorgulama listesi.
TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları! Konya Emirgazi TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay Konut Projesi kapsamında Konya Emirgazi konut kurası gerçekleştirildi. Emirgazi TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Emirgazi kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Konya Emirgazi kura sonucu sorgulama.
TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları isim listesi
Dudu Öz
Yurdagül Erdur
Cuma Karaca
Aydın Okumuş
Seyfullah Bayrakcı
Sonat Kocaman
Cemile Ay
Leyla Erdemir
Ahmet Yakar
Şekere Akdemir
Sabri Pala
Nizam batmaz
Mahmut Bayrakcı
Ayşe Mertcan
Mustafa Koçak
Bünyamin Pala
Adem Başol
Salih Topaloğlu
Ömer Dağlı
Şuayip Pala
Nuri Kartal
Recep Karakaya
Cumali Denli
Meryemana Bayrakcı
Ramazan Altıntaş
Zeynep Şan
Eren Osman Pala
Büşra Şentürk
Ahmet Kemal Bayrakcı
Duran Paçal
Emin Yaşa
Suat Koçak
Fatih Bayrakcı
MetinÇetin Koçman
Abdullah Dağlı
Hami Güneş
Gökhan Bardakcı
Nurdagül Kayhan
Gamze Kartal
Sema Yaman
Halime Çetik
Nazım Yakarer
Erdal Pala
Fatma Yazar
Ali Bayrakcı
Ramazan Yazar
Narin Yaşa
Mesut Koçman
Ramazan Altıntaş
Refik Çalışkanoğlu
Gökhan Bayrakcı
Bilal Akdemir
Ömer ÖZ
Ramazan Dönmez
Cuma Pala
Fadimana Pala
Hasan Yaramış
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın