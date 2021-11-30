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Ekonomi Konya Emirgazi TOKİ konut kura çekilişi isim listesi! TOKİ Emirgazi konut kura sonuçları sorgulama ekranı
Ekonomi

Konya Emirgazi TOKİ konut kura çekilişi isim listesi! TOKİ Emirgazi konut kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları! Konya Emirgazi TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay Konut Projesi kapsamında Konya Emirgazi konut kurası gerçekleştirildi. Emirgazi TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Emirgazi kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Konya Emirgazi kura sonucu sorgulama listesi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:00:00 - 2021-11-30 11:11:46
Konya Emirgazi TOKİ konut kura çekilişi isim listesi! TOKİ Emirgazi konut kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları! Konya Emirgazi TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay Konut Projesi kapsamında Konya Emirgazi konut kurası gerçekleştirildi. Emirgazi TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Emirgazi  kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Konya Emirgazi kura sonucu sorgulama.

TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları isim listesi

Dudu Öz

Yurdagül Erdur

Cuma Karaca

Aydın Okumuş

Seyfullah Bayrakcı

Sonat Kocaman

Cemile Ay

Leyla Erdemir

Ahmet  Yakar

Şekere Akdemir

Sabri Pala

Nizam batmaz

Mahmut Bayrakcı

Ayşe Mertcan

Mustafa Koçak

Bünyamin Pala

Adem Başol

Salih Topaloğlu

Ömer Dağlı

Şuayip Pala

Nuri Kartal

Recep Karakaya

Cumali Denli

Meryemana Bayrakcı

Ramazan Altıntaş

Zeynep Şan

Eren Osman Pala

Büşra Şentürk

Ahmet Kemal Bayrakcı

Duran Paçal

Emin Yaşa

Suat  Koçak

Fatih Bayrakcı

MetinÇetin Koçman

Abdullah Dağlı

Hami Güneş

Gökhan Bardakcı

Nurdagül Kayhan

Gamze Kartal

Sema Yaman

Halime Çetik

Nazım Yakarer

Erdal Pala

Fatma Yazar

Ali Bayrakcı

Ramazan Yazar

Narin Yaşa

Mesut Koçman

Ramazan Altıntaş

Refik Çalışkanoğlu

Gökhan Bayrakcı

Bilal Akdemir

Ömer ÖZ

Ramazan Dönmez

Cuma Pala

Fadimana Pala

Hasan Yaramış

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın  

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