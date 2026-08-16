Konya Büyükşehir'in Umre Ödüllü Siyer Yarışması'nın ilk kafilesi kutsal topraklardan döndü

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Umre Ödüllü Siyer Yarışması’nı kazanan öğrenciler ve ailelerinden oluşan ilk kafile, kutsal topraklardaki umre ziyaretini tamamlayarak Konya’ya döndü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 9 gün süren kutlu yolculukta öğrencilerin ve ailelerin 6 gün Mekke-i Mükerreme’de, 3 gün ise Medine-i Münevvere’de kaldığını belirterek, gençlerin hem umre ibadetlerini gerçekleştirme hem de İslam tarihinin önemli mekanlarını yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

“BU TÜR ÇALIŞMALARI SÜRDÜRECEĞİZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin yalnızca akademik ve sosyal gelişimlerine değil, manevi gelişimlerine de katkı sunmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi öğrenerek yetişmelerini, Peygamber Efendimizin hayatını ve İslam tarihini doğru kaynaklardan öğrenmelerini önemsiyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz Siyer Yarışması’nın, öğrencilerimizin hem bilgi birikimlerine hem de gönül dünyalarına katkı sağlamasını arzu ediyoruz. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin anne ve babalarıyla birlikte kutsal toprakları ziyaret ederek öğrendikleri bilgileri yerinde görmeleri ve manevi iklimi bizzat yaşamaları da bizim için ayrıca büyük önem taşıyor. Bu yolculuğun öğrencilerimizin gönül dünyasında kalıcı izler bırakacağına inanıyoruz. Onların gönül dünyalarına dokunan ve onları değerleriyle buluşturan bu tür çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

KÂBE-İ MUAZZAMA’DA UMRE İBADETİ

Konya’dan dualarla yolcu edilen öğrenciler ve aileleri, yolculuğun ilk gününde Kâbe-i Muazzama’da umre ibadetini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadı. Mekke-i Mükerreme’de kaldıkları 6 gün boyunca üç kez umre yapan kafile, bol bol tavaf edip dualar ederek Kâbe-i Muazzama’nın manevi atmosferinde duygu dolu anlar yaşadı.

İSLAM TARİHİNİN ÖNEMLİ MEKANLARI ZİYARET EDİLDİ

Kafile, Mekke-i Mükerreme’de ibadetlerinin yanı sıra İslam tarihi açısından önem taşıyan mekanları da ziyaret etti. Bu kapsamda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) hicret sırasında Hazreti Ebubekir ile birlikte müşriklerden sığındığı Sevr Mağarası, Veda Hutbesi’nin irat edildiği Arafat Dağı ve ilk vahyin geldiği Hira Mağarası ziyaret edildi.

Ayrıca Cennetü’l-Muallâ ile Bedir Savaşı’nın gerçekleştiği bölge de ziyaret edilerek öğrencilerin İslam tarihinin önemli hadiselerini yerinde görmeleri sağlandı.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’DE MÜBAREK MEKANLARDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Mekke-i Mükerreme’deki programın ardından 6’ncı günün sonunda Medine-i Münevvere’ye geçen kafile, burada Peygamber Efendimizin (SAV) mübarek kabrini ziyaret ederek dualar etti.

Medine-i Münevvere’de Uhud Savaşı’nın gerçekleştiği Uhud Dağı, Hendek Savaşı’nın yapıldığı alan, iki kıbleli mescit olarak bilinen Mescid-i Kıbleteyn ve Müslümanların ilk mescidi olan Kuba Mescidi de ziyaret edildi.

Öğrenciler ve aileleri, ziyaret ettikleri mekanlarda şükür namazları kılarak, duygu dolu anlar yaşadı.

OSMANLI’NIN KUTSAL TOPRAKLARDAKİ İZLERİ YAD EDİLDİ

Kafile ayrıca Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Amberiye Mescidi ve Osmanlı Tren Garı’nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerle Osmanlı’nın kutsal topraklardaki önemli eserleri de yakından görülerek ecdad yad edildi.

KAFİLEDE UMRE HEYECANI VE MUTLULUĞU YAŞANDI

Kutsal topraklarda manevi iklimi yaşama fırsatı bulan öğrenciler ve aileleri, duygu ve mutluluklarını ifade etmekte zorlandıklarını, bu anlamlı yolculuğun kendileri için unutulmaz bir hatıra olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Büyük bir heyecan ve manevi huzur içerisinde umre ibadetlerini gerçekleştirdiklerini belirten kafile, bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a dua ettiklerini ifade etti. Öğrenciler ve aileleri, bu mübarek yolculuk için Başkan Altay’a ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

İKİNCİ KAFİLE 15 AĞUSTOS’TA YOLA ÇIKTI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma sonunda başarı dilimine giren 100 öğrenci, anne-babalarıyla birlikte umre ziyareti yapmaya hak kazanmıştı. Böylelikle öğrenciler ve anne-babalarıyla birlikte toplamda 300 kişi umreye giderek, kutsal toprakları ziyaret etmiş olacak. İkinci kafile dün yola çıkarak, kutsal topraklara uğurlandı.