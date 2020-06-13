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Kültür - Sanat

Konya Büyükşehir’den bisikletle şehir turu

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya’da bisiklet kullanımını teşvik etmek, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve turizme katkı sağlamak amacıyla bisikletle şehir turu düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:50:17 -
Konya Büyükşehir’den bisikletle şehir turu

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya’da bisiklet kullanımını teşvik etmek, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve turizme katkı sağlamak amacıyla bisikletle şehir turu düzenledi.


Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşları bisiklet kullanımına teşvik etmek ve bisikleti turizmin bir parçası haline getirmek amacıyla rehberler eşliğinde bisikletle şehir turu düzenledi. Türkiye’nin bisiklet şehri olarak anılmak için çeşitli projeler yürüten ve şehri bisiklet yollarıyla donatan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bisikletle şehir turuna genciyle yaşlısıyla 40 bisiklet sever katıldı. Spor yapmanın mutluluğunu yaşayan bisiklet severler tura rehberlik eden uzmanlar tarafından Konya’nın tarihi ve turistik yerleri hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatı buldu. YHT Garı’ndan başlayan tur, Büyükşehir Mevlana Kültür Merkezi’nde sona ererken etkinliğe katılan bisiklet severler, şehir turuna katılmanın ve bisikletle Konya’yı yakından tanımanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi bisiklet turları farklı destinasyonlarda devam edecek.

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