İletişim Başkanlığı okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddiaları yalanladı: Kamuoyu manipüle edilmek isteniyor! Okul saldırıları sonrası 6 aylık eylem planı devrede! Bakan Göktaş 81 ili kapsayan dev hamleyi duyurdu Aracını muayeneye götürenlere büyük şok! Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz AB, Macaristan’ın fonlarını dondurarak Orban’ı devirdi! İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 25’inci duruşma! Ekrem hakim karşısına çıkacak CHP’nin katil milletvekilini tanıyor musunuz? 100 yıldır skandallarla anılan bir parti düşünün! Soruşturma böyle sümenaltı edildi Otelde zehirlenme iddiası... Bir aile yok oldu! Böcek ailesi davası başlıyor CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var! Çelik gibi sinirleri olmayan bu haberi okumasın! Senin gibi evlat olmaz olsun alçak adam
Konya Büyükşehir ile İŞKUR arasında istihdama katkı sağlayacak protokol imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR ) arasında istihdama katkı sağlamak amacıyla bir iş birliği hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi tarafından imzalanan protokol kapsamında, çeşitli nedenlerle iş gücüne katılmakta zorlanan ve iş arayan vatandaşların Organize Sanayi Bölgelerine ulaşımda yaşadığı sorunların giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca protokol çerçevesinde, ortaokul ve lise öğrencilerinin velileriyle birlikte önceden belirlenen iş yerlerine ulaşımı sağlanarak teknik ziyaretler gerçekleştirmelerine de imkân sunulacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında istihdama katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi’nde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi tarafından imzalanan protokol kapsamında çeşitli nedenlerle iş gücüne katılmakta zorlanan ve iş arayan vatandaşların Organize Sanayi Bölgelerine ulaşımda yaşadığı sorunlar giderilecek. 

Ulaşım imkânlarının geliştirilmesiyle birlikte özellikle organize sanayi bölgelerinde çalışmak isteyen ancak erişim sorunu yaşayan vatandaşların bu engelleri aşması sağlanacak. 

Protokolün, hem işverenlerin ihtiyaç duyduğu iş gücüne daha hızlı ulaşmasına hem de iş arayan vatandaşların istihdama kazandırılmasına önemli katkı sunması bekleniyor.

 

ÖĞRENCİLERİN İŞ YERLERİNE ULAŞIMLARI SAĞLANARAK TEKNİK ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ayrıca protokol çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin velileriyle birlikte önceden belirlenen iş yerlerine ulaşımları sağlanarak teknik ziyaretler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu ziyaretler sayesinde gençlerin meslekleri yerinde tanımalarına katkı sunulması hedeflenirken, öğrenci ve velilerin sahada yapacakları gözlem ve incelemelerin; tercih edilecek eğitim alanları ile staj süreçlerinin sektöre uyumu açısından önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

Öte yandan, İŞKUR Konya İl Müdürlüğü’nde her hafta Salı günleri düzenlenen iş görüşmelerine ek olarak, artık Salı ve Perşembe günleri servis hizmetiyle organize sanayi bölgelerine doğrudan ulaşım imkânı sağlanacak. İŞKUR İl Müdürlüğü önünden hareket edecek servisler sayesinde ulaşım maliyetlerinin azaltılması ve iş arayan vatandaşların işverenlerle daha kolay buluşmasının önü açılacak.

 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen bu protokol, Konya Modeli Belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaş odaklı hizmetlerin geliştirilmesine örnek teşkil ederken, okul, aile, öğrenci ve işyerleri arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sunacak.

