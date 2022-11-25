Konya Büyükşehir Belediyesi'nden zalimlere ilişkin açıklama! "Hukuki süreci de takip edeceğiz"
Konya Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak köpeğini zalimce katleden iki zanlının tutuklanarak cezaevine gönderilmesini Twitter hesabından paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay, "Hukuki süreci de takip edeceğiz" dedi.
Yeniakit.com.tr
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak köpeğini öldüren zanlıların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Twitter hesabından mesaj paylaşan Başkan Atay, "Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı. Yargının gereken cezayı vereceğine inanıyorum. Hukuki süreci de takip edeceğiz." dedi.
Tutuklanarak cezaevine gönderildiler
Konya Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeği zalimce katletmesi, kamuoyunda infiale sebep oldu.
Şüpheliler hakkında jet hızıyla soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklandı.