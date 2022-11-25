  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Konya Büyükşehir Belediyesi'nden zalimlere ilişkin açıklama! "Hukuki süreci de takip edeceğiz"
Gündem

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden zalimlere ilişkin açıklama! "Hukuki süreci de takip edeceğiz"

Konya Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak köpeğini zalimce katleden iki zanlının tutuklanarak cezaevine gönderilmesini Twitter hesabından paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay, "Hukuki süreci de takip edeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 23:01:00 - 2022-11-25 23:26:10
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden zalimlere ilişkin açıklama! "Hukuki süreci de takip edeceğiz"

 Yeniakit.com.tr 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak köpeğini öldüren zanlıların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Başkan Atay, "Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı. Yargının gereken cezayı vereceğine inanıyorum. Hukuki süreci de takip edeceğiz." dedi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Konya Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeği zalimce katletmesi, kamuoyunda infiale sebep oldu.

Şüpheliler hakkında jet hızıyla soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23