Konya Bilim Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilen merkez, yeni normalleşme sürecinde gerekli tüm hijyen tedbirlerini alıp sosyal mesafeye uygun olarak bilim meraklılarına hizmet veriyor.

Şehrin sembollerinden

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi’nin sergiler ve etkinliklerle öne çıktığını söyledi. Merkezde bilim kampları yapıldığını, öğrencilere eğitim verildiğini belirtti. Altay, planetaryumu, gözlem kulesi, kütüphanesi olan; sergi ve toplantı salonları bulunan Konya Bilim Merkezi’nin şehrin sembollerinden biri haline geldiğini aktardı.

Sanal turla gezilebiliyor

Fosil Sergisi, AFAD Sergisi ve CERN Sergisi’ne de ev sahipliği yapan Konya Bilim Merkezi, sanal turla evden de gezilebiliyor. Merkezi internet üzerinden ziyaret edenler; Genel Alanlar, Bilimin Sultanları, Atık Kazanı, Vücudumuz, Dünyamız, Evrenimiz, Yeni Ufuklar, Temel Adımlar, Atölye ve Laboratuvarlar, Astrosanat Atölyesi, Bilim Çocuk Kütüphanesi, Planetaryum, Bistlab’ın detaylarını inceleyebiliyor. Her yıl 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Konya Bilim Festivali’ne de ev sahipliği yapan Konya Bilim Merkezi, pazartesi hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu da 10.00-18.00 saatlerinde hizmet veriyor. Merkezdeki etkinliklerden haberdar olmak isteyenler ww.kbm.org.tr web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip edebiliyor.