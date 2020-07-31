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Aktüel

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-31 12:13:45 -
Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim işleminin başlamasıyla, bu kentlerdeki hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.

Konya'da sabah saatlerinden itibaren 29 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurduğu öğrenildi

Afyonkarahisar'da 15, Karaman'da 20 ve Aksaray'da ise 21 kişi kurban keserken yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı.

"Acemi kasaplar" tedavileri sonrası taburcu edildi.

Hastane yetkilileri, bu bayram kurban kesiminin daha kontrollü ve uzman ekiplerce yapılması dolayısıyla, yaralı sayısında geçen yıllara oranla ciddi azalma olduğunu belirtti.


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