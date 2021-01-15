2020'de uygulaması bir yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, değerli konut vergisi ne kadar? | Kimler değerli konut vergisinden muaf? | Değerli konut vergisi nereye ödenecek?

Değerli konutlar vergisi nedir?

Değerli konut vergisi kanununa göre, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5 milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. Değerli konut vergisi 7 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2020 yılında uygulama bir yıl ertelendi.

Konut vergisi ne kadar? Konut vergisi ne zaman nereye ödenir?

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre; birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak.

Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı aşan kısmı, mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını oluşturacaktır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar; 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için binde 3

10.000.000 TL’ye kadar olanlar; 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için binde 6

10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilir.

Mükellef, değerli konut vergisi konusuna giren söz konusu mesken nitelikli taşınmazını mükellefiyetinin başladığı 1 Ocak ile 20 Şubat arasında elden çıkarması durumunda da 20 Şubat 2021 tarihine kadar vermesi gereken beyannameye bu taşınmazını dahil edecek ve bu taşınmaz için tahakkuk edecek verginin tamamını ödemekle mükellef olacaktır.

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