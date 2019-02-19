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Konut satışları 24 bin 82 adet azaldı

2018 yılının Ocak ayı konut satış istatistikleri ile 2019 yılı Ocak ayının konut satış istatistikleri karşılaştırıldığında konut satışlarının 24 bin 82 adet azaldığı görüldü.

19 Şubat 2019 Salı 09:42
Konut satışları 24 bin 82 adet azaldı

2018 yılının Ocak ayı konut satış istatistikleri ile 2019 yılı Ocak ayının konut satış istatistikleri karşılaştırıldığında konut satışlarının 24 bin 82 adet azaldığı görüldü.



Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, konut satış istatistiklerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre,sadece Ocak ayında 72 bin 937 konut satıldığı görüldü. Bu rakam baz alındığında 2018 yılı Ocak ayına göre konut satışlarının 24 bin 82 adet azaldığı saptandı.2018 yılının Ocak ayında 97 bin 19 adet konut satışı gerçekleşirken, 44 bin 363 konutun ilk defa satıldığı gözlendi. Bu yılın aynı ayına bakıldığında ise 31 bin 48 adet konutun ilk defa satıldığı bilgisi elde edildi. 2019 Ocak ayı istatistikleri incelendiğinde ise sadece yabancılara satılan konut sayının 3 bin 168 olması dikkat çekti. 2018 yılının Ocak ayında satılan toplam konut sayısı daha fazla iken, 2018 yılının Ocak ayında yabancılara satılan konut sayısının sadece bin 742 olduğu belirlendi.



PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konula ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılı içerisindeki haber çıkışları incelendiğinde, konut ve konut satış istatistikleri ile ilgili 99 bin 696 haber çıkışı tespit edildi. Sadece 2019 Ocak ayında ise konut ile ilgili 7 bin 392 haber yansıması saptandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:42
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