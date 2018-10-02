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Konut kredi oranları düşecek iddiası doğru mu?

Ekonomiyi hareketlendirmek için konut alacak vatandaşlara son dakika gelişmesi yaşandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya yapılacak. Kampanya çerçevesinde konut kredi oranlarını aşağıya çekilmesi söz konusu

02 Ekim 2018 Salı 18:00
Konut kredi oranları düşecek iddiası doğru mu?

Ekonomiyi canlandırmak için konut alacak vatandaşlara son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya yapılacak. Kampanya çerçevesinde konut kredi oranlarını aşağıya çekilmesi söz konusu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ''İnşaatlarda ABD menşeli malzeme kullanılmayacak'' dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya yapılacağını açıkladı. Bakan Murat Kurum, bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı. Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, “Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar.” diye konuştu.

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"UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA KAMPANYA YAPACAĞIZ"

 Bakan Kurum, gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapacaklarını, bu kampanyanın ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi. Bakan Kurum'un önümüzdeki günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:00
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