Konut fiyat artışlarında rekor o üç ilde! Duyanların ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kaldı

Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 184,6 artış gösterdi. En yüksek yıllık artış ise yüzde 231,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta'da görüldü.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 548,5 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 548,5'e çıktı.

Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 184,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 57,2 oldu.

En yüksek yıllık artış ise yüzde 231,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta'da görüldü.

Bu artışı yüzde 210,8 ile İstanbul, yüzde 193,5 ile Ankara ve yüzde 175,7 ile İzmir izledi.

En düşük değişim gösteren iller ise yüzde 119,6 artışla Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli oldu.

İstanbul'da metrekare fiyatı Türkiye ortalamasının üzerinde

Türkiye genelinde metrekare birim fiyatı 15 bin 76 TL oldu. Metrekare birim fiyatı İstanbul'da 24 bin 524 TL, Ankara'da 10 bin 780 TL, İzmir'de 17 bin 305 TL oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,9, 7,8 ve 9,1 artış görüldü.