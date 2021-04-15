Konut finansman oranları nedir? Banka konut finansman oranları nedir? Konut finansman hesaplama

Ev sahibi olmak isteyenler bankaların faiz uzağına düşmemek istiyor. Yeteri karar ev alacak nakit desteği olmayanlar ya katılım bankalarına ya da faizsiz ev alma imkanın sunan firmalara yöneliyor. Peki faizsiz ev almak için konut finansman oranı nedir? İşte konut finansman hesaplama yöntemi ile konut finansman oranları.

Konut finansmanı nedir

Konut finansmanı, konut sahibi olmak isteyenlere konut üzerinden tesis edilecek ipotek karşılığında uzun vadeli konut kredilerinin kullanılmasına dayanan ve tüketicilerin konut edinmelerini kolaylaştıran bir finansman yöntemidir. Bütçenize uygun kâr oranları imkanı bulunmaktadır. Satışa konu konutun ekspertiz değerinin %80'ine kadar konut finansmanından yararlanabilirsiniz. Taksit ödemelerinizi belirlediğiniz dönem ve tutarlarda yapabilirsiniz. Bankamız, bireysel finansman kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünlerini sunmaktadır.

Konut finansmanı nasıl alınır?

Konut finansmanı almak için bir takım belgelere gerek duyulmaktadır. İşte Konut finansmanı almak için istenen belgeler:

Başvuru formu

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport

Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi

Finansmana konu konutun tapu belgesi fotokopisi

Gerekli görülmesi hâlinde istenebilecek diğer belgeler

Ziraat Katılım konut finansman hesaplama

Vakıf Katılım konut finansman hesaplama

Kuveyt Türk konut finansman hesaplama

Albaraka konut finansman hesaplama

Türkiye Finans konut finansman hesaplama