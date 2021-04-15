Konut finansman oranları nedir? Banka konut finansman oranları nedir? Konut finansman hesaplama
Satılık ev almak isteyenler bankaların finansman oranlarını sorguluyor. Türkiye’de özellikle de korona salgınından sonra konut satışlarında hızlı bir artış söz konusu oldu. Mart ayında satılan konut sayısı şubata göre yüzde 36,95 arttı. Faizsiz ev almak isteyenlere de faizsiz ev satışı yapan firmalara belirli düzenlemelerin getirmesiyle birlikte faize bulaşmadan ev almak isteyenlerin beklediği devlet garantisi yasasının çıkmasından sonra konut finansman oranları merak edilmeye başlandı. Peki konut finansman oranları nedir? İşte Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk konut finansman hesaplama.
Ev sahibi olmak isteyenler bankaların faiz uzağına düşmemek istiyor. Yeteri karar ev alacak nakit desteği olmayanlar ya katılım bankalarına ya da faizsiz ev alma imkanın sunan firmalara yöneliyor. Peki faizsiz ev almak için konut finansman oranı nedir? İşte konut finansman hesaplama yöntemi ile konut finansman oranları.
Konut finansmanı nedir
Konut finansmanı, konut sahibi olmak isteyenlere konut üzerinden tesis edilecek ipotek karşılığında uzun vadeli konut kredilerinin kullanılmasına dayanan ve tüketicilerin konut edinmelerini kolaylaştıran bir finansman yöntemidir. Bütçenize uygun kâr oranları imkanı bulunmaktadır. Satışa konu konutun ekspertiz değerinin %80'ine kadar konut finansmanından yararlanabilirsiniz. Taksit ödemelerinizi belirlediğiniz dönem ve tutarlarda yapabilirsiniz. Bankamız, bireysel finansman kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünlerini sunmaktadır.
Konut finansmanı nasıl alınır?
Konut finansmanı almak için bir takım belgelere gerek duyulmaktadır. İşte Konut finansmanı almak için istenen belgeler:
Başvuru formu
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi
Finansmana konu konutun tapu belgesi fotokopisi
Gerekli görülmesi hâlinde istenebilecek diğer belgeler
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