Konuştukça batıyor, battıkça konuşuyorlar! İBB bu kafayla o Müsilajı 30 yılda bitiremez!

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Yeni Akit'in CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu, Müsilaj (deniz salyası) sorunu üzerinden eleştirdiği haberinden sonra, malum çevreler bir linç kampanyası başlatarak, eleştirmeyi yasak, hakaret etmeyi özgürlük alanı olarak belirlemişti. Ağza alınmayacak sözlerle hakaretler savuran kesime, İBB Sözcüsü Murat Ongun da twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek vererek, "Müsilaj konusunda siyaset yapmak doğru olmaz dedik, sustuk. Ama görüyoruz ki, yarattığı sorunu başkalarına yükleyenler, İBB’nin temizlik çalışmalarını da sahipleniyor. O da yetmiyor trol saldırısı yaptırılıyor. O zaman akşam yayınlayacağımız videoyu dikkatle izlemenizi öneririz." demişti.

Beklenen videoyu paylaştı!

Murat Ongun, gündüz saatlerinde duyurusunu yaptığı videoyu akşam paylaştı. Ongun paylaşımında, "İBB, müsilaj temizliğinde Türkiye’deki en güçlü kurumdur. Nokta." ifadesini kullandı.

Yüzbinlerce metreküplük Müsilajla mücadele ettikleri aracın kapasitesi!

CHP'li Ongun'un paylaştığı videoda İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş'ın konuşması vardı. Karataş, katı-sıvı emici adlı araçlarla çalıştıklarını söyledi. Ellerinde 7 araç olduğunu ifade eden İSFALT Genel Müdür Yardımcısı, kullandıkları araçlar için, "8 metreküp kapasitesi var." bilgisini verdi. Yüzbinlerce meteküplük Müsilaj için 8 metreküp kapasiteli 7 araçla çalıştıklarını belirten Mehmet Karataş'ın açıklamaları, CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iş bilmezliğini bir kez daha gözler önüne serdi.