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Aktüel Konuşma bahanesiyle istediği telefonu böyle çalıp kaçtı
Aktüel

Konuşma bahanesiyle istediği telefonu böyle çalıp kaçtı

Pendik'te bir şahıs, birini arama bahanesiyle bir vatandaşın cep telefonunu aldı. Daha sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparken bir anda kaçtı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 11:32:00 -
Konuşma bahanesiyle istediği telefonu böyle çalıp kaçtı

Olay geçtiğimiz perşembe günü saat 23.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs arama yapma bahanesiyle bir kişinin cep telefonunu istedi.

Telefonla konuşuyormuş gibi yapan şahıs, telefon sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak telefonla birlikte hızlıca uzaklaştı.

Şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

 

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