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Konuş İsmail! İmamoğlu bu kez doğruyu mu söylüyor?

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu arasında pazar günü gerçekleştirilen ortak yayın öncesi İmamoğlu ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın bir otelde görüştüğünün ortaya çıkması sonrası İmamoğlu açıklama yaptı.

18 Haziran 2019 Salı 16:59
Konuş İsmail! İmamoğlu bu kez doğruyu mu söylüyor?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile bir otelde görüştüğünün ortaya çıkması sonrası açıklamalarda bulundu.

Otelde ne konuştular?

İmamoğlu, gazeteci Kübra Par'a verdiği röportajda "İsmail Küçükkaya ile önceden buluştuğunuza dair bir iddia ortaya atıldı. Yüz yüze görüştünüz mü yayından önce?" sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Tabii ki. Bana geldi, zaten, 'Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret edeceğim' dedi. Gizli görüşme derken, kameraların önünde değildi ama gizli de değildi. Oturduk, konuştuk. Sorular konusunda da, "Sizin ne soracağınıza karışmam ama konunun çemberi belli. İstanbul konuşulmalı, tamam ama İstanbul'da ikinci seçime niçin gidildiği de konuşulmalı. Bu en önemli mesele" dedim. Normal bir seçim değil ki bu. 31 Mart'ta bir seçim yaptık, 23 Haziran'da niçin bir seçim daha yapıyoruz? Niye bu ülke 3 ay daha seçimle boğuşuyor? Bunu millete anlatmamız gerektiği konusunda talebimi ilettim. Sorular, özel detaylar gibi konulara asla girmedim. "Siz aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz" deyip, kendilerini uğurladım."

"Bana görüşme talebi gelmedi"

Binali Yıldırım ise görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun söylediklerini yalanlayarak, Küçükkaya tarafından kendisine yüzyüze görüşme talebi gelmediğini söylemişti.

İşte Yıldırım'ın o açıklamaları; 

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:59
  1. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  2. Binali Yıldırım
  3. ismail küçükkaya

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