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Konursu köyünde karantina kaldırıldı

Bayburt’un Konursu köyünde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün önce başlayan karantina sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 08:47:33 -
Konursu köyünde karantina kaldırıldı

Bayburt’un Konursu köyünde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün önce başlayan karantina sona erdi.


Merkeze bağlı Konursu köyünde görülen Covid-19 vakaları üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda uygulanan karantina sona erdi. Hastaların sağlığına kavuşması ve yeni test sonuçlarının negatif çıkmasıyla köye giriş ve çıkışlar serbest bırakıldı.

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