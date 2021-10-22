  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor
Kadın - Aile

Konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 10:54:00 -
Konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinliyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta da bir aileye misafir olan Yılmaz, ailenin sorun ve isteklerini dinliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut'unda eşlik ettiği aile ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmiyor.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Vatandaşlarımızı ziyaretlerimiz devam ediyor. Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımız ile sohbet ediyoruz, yardımcı olmamızı istedikleri hususlarda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz'ı evlerinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren aile üyeleri ise ziyaretlerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzman açıkladı: Türkiye bunu yaparsa bölgesel süper güç olabilir
Gündem

Rus uzman açıkladı: Türkiye bunu yaparsa bölgesel süper güç olabilir

ABD'nin F-35 savaş uçaklarını vermeyerek Türkiye'ye saygısızlık yaptığını belirten Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin Rusya'dan S..
Davutoğlu'na şok! Topluca istifa ettiler
Siyaset

Davutoğlu'na şok! Topluca istifa ettiler

Gelecek Partisi'nde istifalar devam ediyor. Şahinbey İlçe Başkanı Yaşar Yapar'ın il yönetimi tarafından görevden alınmasına tepki gösteren ç..
Baronların saltanatları sallanıyor! Ankara Barosu'ndan
Aktüel

Baronların saltanatları sallanıyor! Ankara Barosu'ndan "engelleyin" ayaklanması

Bugüne dek istedikleri gibi at koşturan ve eşcinsel sapkınlara desteğiyle bilinen Ankara Barosu'nun tahtı sallantıya girdi. Ankara’da ikinci..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay