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Aktüel Kontrolü kaybetti, protokolün üzerine indi
Aktüel

Kontrolü kaybetti, protokolün üzerine indi

Hatay'da 'Turizm Haftası' kutlamalarında gösteri atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü, anıt alanına inmek isterken kontrolünü kaybedince protokolün üzerine doğru iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 23:59:00 -
Kontrolü kaybetti, protokolün üzerine indi

Hatay'da gösteri esnasında yamaç paraşütçüsü protokolün üzerine düştü.

İskenderun'da, 'Turizm Haftası' etkinliklerle kutlandı. Törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile bölge halkı katıldı.

Etkinlik kapsamında, Türk Hava Kurumu (THK) flamasını taşıyan yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu yaptı. Amanos Dağları'ndan havalanan 2 paraşütçü, kentin semalarında bir süre süzüldükten sonra tek tek inişe geçti.

İlk inen paraşütçü, inişini başarıyla gerçekleştirdi. 2'nci paraşütçü ise Anıt Alanı girişinden alçalıp hızla süzülmeye başladı.

Kontrolünü kaybeden paraşütçü, törendeki protokolün üzerine indi. Kazada yaralanan olmazken çevredekilerin de yardımıyla paraşüt toparlandı. Tören kaldığı yerden devam etti.

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