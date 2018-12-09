Kontrollü öfkeden korkma!

Öfke sizi ve çevrenizi canınızdan edebildiği gibi; kontrollü olursa, sağlıığınıza katkıda bulunabiliyor.

Kontrol edilemeyen kronik ve ani patlayan öfkenin, kalp krizi ya da yüksek kan basıncı gibi olumsuz etkileri var. Ancak kontrol altında tutulduğu müddetçe sağlığa da yararlı olduğu anlaşılıyor.

California Üniversitesi Carnegie Mellon araştırma merkezi psikologlarından Jennifer Lerner, 91 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği bir test sonucunda, bir olay karşısında duyulan, ancak denetim altında tutulan öfkenin, aynı olay karşısında duyulan korkudan daha sağlıklı olduğunu ortaya koydu.

Öğrencilerine yaptığı testin bir zeka testi olduğunu söyleyen ve öğrencilerden 6233 rakamından 13’er 13’er geriye ya da 9095 rakamından 7’şer 7’şer geriye saymalarını isteyen Lerner, sürekli olarak denekleri yeterince hızlı sayamadıklarını söyleyerek strese soktuğunu ve tepkilerini ölçmeye çalıştığını belirtiyor.

Bu yolla öğrencilerini kızdırdığını söyleyen Lerner, deneklerin hem yüz ifadelerini, hem de kan basıncı, nabız ve hormon oranlarını kayıt altına aldığını kaydetti.

Test sırasında yüzlerinde korku ifadesi olan deneklerde yüksek kan basıncı ve hormon seviyesi gözlendi.

Yüzlerinde öfke ifadesi olanların ise duruma daha iyi uyum gösterdiği ve olayın üstesinden gelme konusunda daha iyimser olduğu kaydedildi.

Kontrol edilemeyen kronik ve ani patlayan öfkenin kalp krizi ya da yüksek kan basıncı gibi olumsuz etkilerinin olduğunu hatırlatmakla birlikte Lerner, araştırma sonucunda kontrol altında tutulan öfkenin insan sağlığı için yararlı olduğunu gördüklerini ifade etti.

Lerner’ın araştırmasının sonuçları “Biological Psychiatry” adlı bilimsel dergide de yayınlandı.