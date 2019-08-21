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Kontrolden çıkan otomobil markete girdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak markete girdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak markete girdi. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, markette maddi hasar meydana geldi.


Kaza, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde ki virajı dönmek istediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Sinan Şentürk’e ait markete girdi. Kaza sonucu markette maddi hasar meydana gelirken, yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
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