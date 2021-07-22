  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir 15 Temmuz anısı: Bu köpeğin kanı ile denizi kirletmeyin

Aydın Doğan'ın dünürü Şevket Sabancı ne zaman toprağa verilecek?

Biontech aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranı belli oldu

Afrika ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanına suikast

Girip çıkmadığı parti kalmayan Aytun Çıray twitterdan AK Parti'yi devirme hayalini yazdı! Yakından tanıyanları, kahkahalara boğuldu

Dönüş çilesi erken başladı! 2 Km kuyruk oluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protokol üzerinden hedef alan Selçuk Özdağ bu fotoğraftan utanacak mı?

Türkiye korkusu Yunan'a bunu da yaptırdı! İlkini teslim aldılar

Annesini bıçaklayıp polise saldırdı! Vurularak durduruldu

Kutsal kavramları espri malzemesi yapmıştı... Turgay Yıldız hayatını kaybetti
e-Devlet'te yeni uygulama!
Kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Meteorolojiden yine kuvvetli yağış uyarısı! Doğu Karadeniz’de yaşayanlar dikkat!
ABD'de koronavirüs vakaları her geçen gün daha da artıyor
Gündem Kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Gündem

Kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı

Bahçelievler’de bir otomobil kontrolden çıkarak 5 katlı binanın girişinde bulunan doğalgaz panosuna çarptı. Doğalgaz sızıntısının yaşandığı kazada facianın eşiğinden dönülürken, sürücünün yara almadan atlattığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 23:13:00 -
Kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı

Bahçelievler’de bir otomobil kontrolden çıkarak 5 katlı binanın girişinde bulunan doğalgaz panosuna çarptı. Doğalgaz sızıntısının yaşandığı kazada facianın eşiğinden dönülürken, sürücünün yara almadan atlattığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın girişindeki doğalgaz panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle panoda doğalgaz sızıntısı oluştu.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine ekip sevk edildi. İGDAŞ'a bağlı ekipler yaptıkları incelemelerde, doğalgaz panosunda oluşan sızıntıdan dolayı doğalgaz hattını bir süreliğine kesti. Polis oluşabilecek herhangi bir duruma karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

İGDAŞ ekipleri panoda oluşan sızıntıyı ve meydana gelen hasarı onardıktan sonra doğalgaz hattını tekrar açtı. Doğalgaz sızıntısının yaşandığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.


Doğalgaz panosuna çarpan otomobilin kaza görüntüsü güvenlik kamerasında

Kontrolden çıkarak bina girişindeki doğalgaz panosuna çarpan otomobilin kaza görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin sürücü hakimiyetini kaybetmesi sonucu doğalgaz panosuna çarptığı, çarpma sonucu panodan gaz sızıntısının yaşandığı ve otomobilde bulunan yolcuların panik halinde dışarı çıktıları görülüyor.

Görüntülerde market içerisinde bulunan iki kişinin, kazanın etkisiyle can havliyle dışarı çıkıyor. Doğalgaz panosunun yanında bulunan meşrubat ve dondurma dolabının da çarpa sonucu hasar almasıyla içinde bulunan içecekler dışarıya fırlıyor.

Kaza anında can havliyle dükkandan dışarı çıktığını ifade eden iş yeri sahibi Ömer Numan Baran, “İçeride oturuyorduk. Birden bir gürültü sesi geldi. Dışarı çıktık. Araba doğalgaz panosuna vurmuş. Gaz sızıntısı vardı. Bir ateş çıksaydı bina havaya uçabilirdi. Ekipleri aradık. Doğalgaz, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Benim kola dolabım devrildi. Dondurma dolabım zarar gördü. Biz de marketçi olarak mağduruz. Baya zararımız oldu. Can kaybı olmadı. Fakat araç perte çıktı” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay