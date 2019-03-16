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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı! 3 yaralı

Ankara-Kırıkkale karayolunun Irmak köyü mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere vurması sonucu oluşan kazada, 3 kişi yaralandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:26
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı! 3 yaralı

Kırıkale'de yağmurun etkiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Kırıkkale karayolunun Irmak köyü mevkiinde yaşandı. Demir Şimşek'in kullandığı 06 BEP 303 plakalı otomobil, Kırıkkale yönünde ilerlediği sırada, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü Demir Şimşek ile yolcular Tayfur Şimşek ve Nazan Yıldırım hurda yığınına dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Kırıkkale yönü yaklaşık 1 saatliğine araç geçişine kapandı. Polis ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:26
  1. Kırıkkale
  2. Ankara
  3. Trafik kazası
  4. otomobil bariyerlere çarptı
  5. Yaralılar var

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