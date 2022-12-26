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Yerel Kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı
Yerel

Kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 02:52:00 -
Kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı

Kaza, Değirmenler mevkisinde yaşandı. M.K. idaresindeki 16 L 8424 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 15 metre yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, kaza yerine geldi. Ekiplerce ambulansa alınan M.K. ve Ç.Y. isimli yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Ağır hasar alan araç ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

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