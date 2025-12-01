Kontrol noktasında ortaya çıktı! Mide ve bağırsaklarından çıkana inanamayacaksınız

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bitlis Tatvan'da durdurulan bir yolcu otobüsündeki iki şüphelinin hem üzerlerinde hem de iç organlarında uyuşturucu kapsülleri bulundu.

Bitlis’te uyuşturucu kaçakçılığına yönelik denetimler sırasında sınırları zorlayan bir yöntem ortaya çıkarıldı.

 

2 kişinin üzerinde arama yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Tatvan ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda şüphelilerin üzerinde 36 kapsül içerisinde uyuşturucu ele geçirildi. Tatvan Devlet Hastanesi’ne götürülen şüphelilerin burada yapılan röntgen ve tomografi incelemelerinde de mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler tespit edildi. Tıbbi müdahale sonucu şüphelilerin yuttuğu 14 kapsül çıkarıldı. Toplam 50 kapsül halinde 385 gram metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

 

Araçta uyuşturucu ele geçirildi

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yine Tatvan’da durdurulan çekici üzerindeki bir araçta yapılan aramada 734 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

 

Her iki operasyon kapsamında ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

