Konteynerler temizlendi, yemekler yapıldı: Konteyner kentler bayram misafirlerine hazır

Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında konteynerleri temizleyen, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini temin eden afetzedeler, misafirleri için çörek ve bazı yöresel yemekleri yapıyor.

Sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara birçok hizmetin verildiği konteyner kentte kalan depremzedeler için yapılan kalıcı deprem konutlarının anahtar teslimleri de başladı. Konteyner kent sakinlerinden Fatma Kırtürk, “Evlerimiz çıktı, anahtar teslimine başladılar. Mesaj gelmesini bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramları evlerimizde geçiririz" dedi.