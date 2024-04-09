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Aktüel Konteynerler temizlendi, yemekler yapıldı: Konteyner kentler bayram misafirlerine hazır
Aktüel

Konteynerler temizlendi, yemekler yapıldı: Konteyner kentler bayram misafirlerine hazır

Yeniakit Publisher
2024-04-09 18:00:00 -
Konteynerler temizlendi, yemekler yapıldı: Konteyner kentler bayram misafirlerine hazır

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 55 konteyner kentte yaklaşık 126 bin afetzede kalıyor.

Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında konteynerleri temizleyen, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini temin eden afetzedeler, misafirleri için çörek ve bazı yöresel yemekleri yapıyor.

Sağlıktan eğitime, spor alanlarından sosyal donatılara birçok hizmetin verildiği konteyner kentte kalan depremzedeler için yapılan kalıcı deprem konutlarının anahtar teslimleri de başladı. Konteyner kent sakinlerinden Fatma Kırtürk, “Evlerimiz çıktı, anahtar teslimine başladılar. Mesaj gelmesini bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramları evlerimizde geçiririz" dedi.

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