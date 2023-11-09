Kontakt lens kullanırken dikkat edilmesi gereken 10 kural

Türkiye Oftalmoloji Derneği (TOD), kuruluşunun 95. yılında Türkiye’nin en köklü meslek kuruluşlarından biri olarak Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları ve etkinlikler düzenliyor. Dernek, tüm yıl boyunca çok sayıda eğitim seminerleri yaparken, Ulusal Oftalmoloji Kongresi de TOD’un en önemli bilimsel aktivitesi olarak yer alıyor. Bilimsel paylaşımların yanı sıra halk sağlığı ile ilgili doğru ve güvenilir bilgi paylaşımına da önem veriliyor. TOD Kontakt Lens Birim Başkanı Prof. Dr. Meltem Yağmur, kontakt lens kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri 10 başlık altında toplayarak bilgilendirmede bulundu.

Kontakt lensle ilgili en önemli problemler…

Meltem Yağmur, kullanıcılar açısından hayatı kolaylaştıran kontakt lenslerin yanlış kullanılması halinde ciddi sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi. Göz doktoruna danışılmadan kontakt lens kullanımına başlanmaması gerektiği bilgisini paylaştı. Hastaların kontakt lensleri kozmetik, kırma kusurları ya da tedavi amaçlı kullandığını söyleyen Yağmur, kontakt lens kullanımı ile ortaya çıkabilecek en önemli problemlerin, kornea enfeksiyonları, kuru göz, alerjik problemler ya da lensle ilgili sorunlar olduğunu söyledi.

Kontakt lens kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

• Hastaların gözlerine uygun kontakt lensler ancak göz hekimlerinin muayenesi sonucunda saptanır.

• Gözlük reçetesi ile kontakt lens alınmaz. Hekimler tarafından saptanan kontakt lens reçetesi ile alınabilir. Bu reçeteler bir yıl süreyle geçerlidir. Bir yılın sonunda tekrar göz muayenesi gerekir.

• Kontakt lens reçetesinde bildirilen lensler alınmalıdır. Çünkü bu lensler hastalara denenerek saptanmıştır.

• Özellikle yumuşak kontakt lensler hekim tarafından önerilen süre içerisinde (15 gün, 1 ay gibi) değiştirilmelidir.

• Günlük kullan at lensler solüsyonda bekletilerek ertesi gün kullanılamaz, gün sonunda atılmalıdır.

• Lensler özel kontakt lens solüsyonları ile temizlenir ve bu solüsyonlar içerisinde saklanır. Asla musluk suyu kullanılmaz.

• Özellikle yumuşak kontakt lensinizi her gün çıkararak temiz olan kontakt lens kutusuna kontakt lens solüsyonu koyarak saklayın.

• Lenslerinizi takıp çıkarmadan önce mutlaka ellerinizi çok iyi yıkayın.

• Yumuşak kontakt lensleriniz ile deniz, havuz ya da duşa girmemek çok önemlidir. Su da bulunan bazı mikroorganizmalar ile kornea enfeksiyonları gelişebilir.

• Kontakt lens kullanımı sırasında gözde ağrı, kızarıklık, yanma, batma gibi sorunlar olursa kontakt lensinizi hemen çıkarıp, lensiniz, lens kabı ve solüsyonunuz ile birlikte göz hekimize başvurun, çünkü eğer bir enfeksiyon varsa bunlardan örnek almak gerekir.