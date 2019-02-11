Kontak lensler gözlüklerin en büyük rakibi

Maltepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, uzun zamandan beri kontak lenslerin gözlüklerin en büyük rakibi olduğunun bilindiği ancak göz içi lenslerin, kontak lenslerin de tahtını sarstığı kaydedildi.

Açıklamada, "Göz içi lensleri, hatta çok odaklı (multifokal) göz içi lensleri son zamanlarda üzerinde en çok çalışılan konulardan biri. Görme problemi yaşayanlar, gözlük ve kontak lens kullanmak yerine sorunlarına çözüm için göz içi lensleri tercih etmeye başladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Sadık Şencan'ın editörlüğünde çıkan Oftalmoloji dergisinin bu ay yayımlanan özel sayısında, multifikal göz içi lensleri ele alındı. Alanında uzman akademisyenler, yazdıkları makalelerde, göz içi lensleriyle ilgili güncel bilgileri meslektaşları ve ilgililerle paylaştı.

Prof. Dr. Şencan, makalesinde, göz içi lenslerinin gün geçtikçe yaygınlaştığını belirterek, 40 yaşından sonra yakını görme konusunda zorluk yaşayanların, gözlük ya da kontak lens yerine göz içi lensleri tercih ettiklerini, kullanılacak lenslerde, hastanın kişilik yapısı, mesleği, gözün anatomik ve fizyolojik durumuyla, diğer faktörlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Hastanın beklenmeyen durumlar konusunda bilgilendirilmesinin önemine dikkati çeken Şencan, hekimlerin multifokal göz içi lensini uygulamada çok duyarlı olmaları, konuyu çok yönlü olarak değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Multifokal göz içi lenslerinin hastanın durumuyla uyumlu olmasının önemini vurgulayan Şencan, söz konusu uyumun dikkate alınmadığı durumlarda, telafi edilemeyecek sorunlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.