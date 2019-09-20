Kışa girdiğimiz bu dönemde yazlık hazırlıklar için kullanılan kavanozlar kapakları, tutmadığında yeterince can sıkıcı olabiliyor. Peki ama konserve kapağı tutmazsa ne yapılır? Kavanoz kapağı nasıl sıkılır? Kavanoz nasıl mühürlenir? İşte detaylar...

Kavanoz kapakları sık kullanıldığı için yıpranma söz konusu olabiliyor. Bu nedenle çok deforme olan ya da paslanmış kapakları kullanmamaya özen gösterin. Bunun yanı sıra elinize aldığınız kavanoz ve kapağın, uymadığını düşünüyorsanız, kapanırken zorlanıyor veya boş dönüyorsa, o kapak yerine başkasını denemeye özen gösterin. Farklı kavanozlar ile farklı kapakları denemeye çalışın.

Kışlık menemen nasıl hazırlanır?

Uygun kapak tercihleri yapıldıktan sonra hazırlanan konserve yiyecekler kavanozlara doldurulur. Bu işlemin ardından da yeterli büyüklükte bir tencerenin içine tüm kapaklar koyulur ve bu kapakların üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su doldurulur. Bu şekilde hazırlanan tencere kaynatılır ve kapaklar iyice kaynayıp ısındığında maşa gibi uygun gereçle alınır. Sıcak olan kapaklar bir bez yardımı ile tutularak kavanozlar iyice kapatılır ve bir başka bezin üzerine kapakları aşağı gelecek şekilde koyulur. Bu şekilde ertesi güne kadar bekleyen kavanozların kapakları sıkılaşmış olur.

Kışa hazırlık önerileri!