Konserve gıdadan alınan besin değeri çok az
Taze fasulye yemekle alınan gıda ile, taze fasulye konservesinden alınan gıda çok farklı.28 Kasım 2018 Çarşamba 19:59
Konserve sebzeler, en az besleyici olandır diyebiliriz. Doğrudur. Bunun için bir karşılaştırma yapalım. 1 bardak dolusu, taze fasulye içini ele alalım. Ayşekadın ya da Boncuk olabilir..
Bir bardak çiğ fasulye içinde bulunan değerler şöyle:
40 mg Kalsiyum,
4 gr Lif,
18 mg C Vitamini,
28 mg Magnezyum,
7 mg Sodyum,
230 gr Potasyum bulunuyor.
Bir bardak dolusu pişirilmiş konserve fasulyede;
24 gr Kalsiyum,
1,5 gr Lif,
3.4 mg C Vitamini,
13 mg Magnezyum,
259 mg Sodyum,
92 mg Potasyum bulunuyor.
Bir bardak pişirilip, dondurulmuş fasulye içinde ise;
49 mg Kalsiyum,
3 gr lif,
4 mg C Vitamini,
34 mg Magnezyum,
9 mg Sodyum,
126 mg Potasyum bulunuyor.
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