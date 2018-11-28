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Konserve gıdadan alınan besin değeri çok az

Taze fasulye yemekle alınan gıda ile, taze fasulye konservesinden alınan gıda çok farklı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:59
Konserve gıdadan alınan besin değeri çok az

Konserve sebzeler, en az besleyici olandır diyebiliriz. Doğrudur. Bunun için bir karşılaştırma yapalım. 1 bardak dolusu, taze fasulye içini ele alalım. Ayşekadın ya da Boncuk olabilir..

Bir bardak çiğ fasulye içinde bulunan değerler şöyle:

40 mg Kalsiyum,

4 gr Lif,

18 mg C Vitamini,

28 mg Magnezyum,

7 mg Sodyum,

230 gr Potasyum bulunuyor.


Bir bardak dolusu pişirilmiş konserve fasulyede;

24 gr Kalsiyum,

1,5 gr Lif,

3.4 mg C Vitamini,

13 mg Magnezyum,

259 mg Sodyum,

92 mg Potasyum bulunuyor.


Bir bardak pişirilip, dondurulmuş fasulye içinde ise;

49 mg Kalsiyum,

3 gr lif,

4 mg C Vitamini,

34 mg Magnezyum,

9 mg Sodyum,

126 mg Potasyum bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 19:59
  1. konserve
  2. besin değeri
  3. taze besin

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