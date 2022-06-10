Konseri su bastı! Görevliler seyircileri tekmeledi

Şarkıcı Halsey'i sahnede izlemek için Maryland'de bulunan Merriweather Post Pavilion'u dolduran çok sayıda insan Halsey ile buluşamadı.

Yoğun sağanak yağıştan kaçmak isteyen hayranların sahneye kaçmaya çalıştığı kaydedilirken görevliler tarafından tekmelenmeleri dikkat çekti.

Türkiye'de de tanınan Halsey, bir Türk senarist ile yaşadığı gayri meşru ilişkiyle meşhur. Çiftin "Ender Ridley Aydın" isminde bir de çocukları var.