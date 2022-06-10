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Dünya Konseri su bastı! Görevliler seyircileri tekmeledi
Dünya

Konseri su bastı! Görevliler seyircileri tekmeledi

"Halsey" ismiyle bilinen şarkıcının konserini su bastı. Sahneye çıkarak sudan kurtulmak isteyen izleyiciler, görevliler tarafından tekmelendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 15:53:00 -

Şarkıcı Halsey'i sahnede izlemek için Maryland'de bulunan Merriweather Post Pavilion'u dolduran çok sayıda insan Halsey ile buluşamadı.

Yoğun sağanak yağıştan kaçmak isteyen hayranların sahneye kaçmaya çalıştığı kaydedilirken görevliler tarafından tekmelenmeleri dikkat çekti.

Türkiye'de de tanınan Halsey, bir Türk senarist ile yaşadığı gayri meşru ilişkiyle meşhur. Çiftin "Ender Ridley Aydın" isminde bir de çocukları var.

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