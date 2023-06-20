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Medya Konseri iptal edilen Hüseyin Turan: O tweetlerin arkasındayım
Medya

Konseri iptal edilen Hüseyin Turan: O tweetlerin arkasındayım

Yeniakit Publisher
2023-06-20 03:13:00 -

Seçim döneminde attığı tweetler nedeniyle Bursa'daki konseri iptal edilen Hüseyin Turan, söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti.

Seçim sürecinde provokatif paylaşımlar yapan ve toplum değerlerine hakaret eden türkücü Hüseyin Turan, "Seçim döneminde attığım tweetlerin arkasındayım." diyerek kendini savunmaya devam etti. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ne olmuştu?

Hüseyin Turan, Twitter paylaşımında 29 Temmuz’da 61’inci Uluslararası Bursa Festivali kapsamında vereceği konserin trollerin hedef göstermesi sonucu iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, ''61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda Millî İradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim...'' ifadelerini kullanmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden çok net mesaj! Hüseyin Turan konseri iptal edildi...
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden çok net mesaj! Hüseyin Turan konseri iptal edildi...

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden çok net mesaj! Hüseyin Turan konseri iptal edildi...
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