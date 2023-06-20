Konseri iptal edilen Hüseyin Turan: O tweetlerin arkasındayım

Seçim sürecinde provokatif paylaşımlar yapan ve toplum değerlerine hakaret eden türkücü Hüseyin Turan, "Seçim döneminde attığım tweetlerin arkasındayım." diyerek kendini savunmaya devam etti. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ne olmuştu?

Hüseyin Turan, Twitter paylaşımında 29 Temmuz’da 61’inci Uluslararası Bursa Festivali kapsamında vereceği konserin trollerin hedef göstermesi sonucu iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, ''61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda Millî İradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim...'' ifadelerini kullanmıştı.