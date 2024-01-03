Konser ittifakı
Yeniden İBB başkan adayı olarak gösterilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına hızlı başladı. İP lideri Meral Akşener’in ittifaka yanaşmamasından dolayı telaşlanan İmamoğlu, rotayı sola çevirdi.
HABER MERKEZİ
Geçtiğimiz aylarda PKK’nın sözcüsü konumunda Rojda Şenses’e konser verdiren İmamoğlu şimdi de sosyal faşistlere adrese teslim konser ihalesi verdiği ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki İBB Kültür ve Sanat Tic. A.Ş, Şehit polisler için “infaz” ifadesini kullanan, Gezi ihanetinde başrol oynayan, mezhepçi ve devlete “seri katil” diyen TİP’li eski milletvekili Barış Atay’ın müzik grubu ‘Mengene’ye 200 bin TL değerinde konser ücreti verdiği öğrenildi.
İmamoğlu’na “Ekrem dümeni sola kırma” telaşında yorumu yapıldı.