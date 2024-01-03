  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Konser ittifakı
Gündem

Konser ittifakı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 12:29:00 -
Konser ittifakı

Yeniden İBB başkan adayı olarak gösterilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına hızlı başladı. İP lideri Meral Akşener’in ittifaka yanaşmamasından dolayı telaşlanan İmamoğlu, rotayı sola çevirdi.

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz aylarda PKK’nın sözcüsü konumunda Rojda Şenses’e konser verdiren İmamoğlu şimdi de sosyal faşistlere adrese teslim konser ihalesi verdiği ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki İBB Kültür ve Sanat Tic. A.Ş, Şehit polisler için “infaz” ifadesini kullanan, Gezi ihanetinde başrol oynayan, mezhepçi ve devlete “seri katil” diyen TİP’li eski milletvekili Barış Atay’ın müzik grubu ‘Mengene’ye 200 bin TL değerinde konser ücreti verdiği öğrenildi.

İmamoğlu’na “Ekrem dümeni sola kırma” telaşında yorumu yapıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

suya düşen ne bulsa sarılır, yılanbile olsa , haram helal deme ver Allahım ,bu aciz kulun yer Allahım , diyenlerden ,,

Har vurup harman savurmak

Demekki belediye başkanlarını denetleyecek Bi kurum yetki merci yok. Anlaşılan asıl tek adamlık belediye deymiş.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23