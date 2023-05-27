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Gündem Konser değil sanki miting! Cukkayı indiren Sertab Erener oyunun rengini verdi
Gündem

Konser değil sanki miting! Cukkayı indiren Sertab Erener oyunun rengini verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-27 13:35:00 -
Konser değil sanki miting! Cukkayı indiren Sertab Erener oyunun rengini verdi

İzmir'de parayı alıp sahneye çıkan Sertab Erener, Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Seçime sayılı saatler kala son etkinlikler düzenleniyor. Özellikle CHP'li belediyeler, kendi sanatçılarını bu dönemlerde zengin ediyor.

Muhalif olan her sanatçıya konser ayarlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez de Sertab Erener'i seçti.

Gezi olaylarından sonra bir dönem ABD'ye giden fakat orada istediğini bulamayınca geri dönen Erener, uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı.

Kendini doğaya adayan Erener, en son "Bence artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Çoğalmamamız gerekiyor. İnsanlar fareden daha beter oldu, yemin ederim. Onlar bizden daha az ürüyor olabilirler." diyerek insanları aşağılamıştı.

Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Tunç Soyer'in desteğiyle yeniden sahneye çıkan Erener, seçimler hakkında konuşmaktan geri kalmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sahnede pazar gününü işaret eden Erener, şu ifadeleri kullandı:

Sizlerle onlarca kez birleştim, konser verdim ama bu geceki kadar heyecanlı olduğumu hatırlamıyorum. Bizim için çok önemli bir buluşma. Umarım bu konser şu an burada olmamız bize şans ve acayip bir şey getirecek, pazar günü hep birlikte kenetleneceğiz.

Sertab Erener'den skandal sözler: Fareler gibi ürüyoruz, artık çocuk doğurmayın!
Sertab Erener'den skandal sözler: Fareler gibi ürüyoruz, artık çocuk doğurmayın!

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Sertab Erener'den skandal sözler: Fareler gibi ürüyoruz, artık çocuk doğurmayın!

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