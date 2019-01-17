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Konoplyanka Beşiktaş'a mı geliyor? | Beşiktaş'ta Konoplyanka sesleri

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar en son Babel'i Fulham'a gönderdikten sonra ileri uca takviye peşinde. Peki Beşiktaş kimi transfer edecek? Konoplyanka Beşiktaş'a mı geliyor? Beşiktaş son dakika transfer haberleri

17 Ocak 2019 Perşembe 16:56
Konoplyanka Beşiktaş'a mı geliyor? | Beşiktaş'ta Konoplyanka sesleri

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar en son Babel'i Fulham'a gönderdikten sonra ileri uca takviye peşinde. Peki Beşiktaş kimi transfer edecek? Konoplyanka Beşiktaş'a mı geliyor? Beşiktaş son dakika transfer haberleri

Konoplyanka Beşiktaş'a mı geliyor?

Beşiktaş, Ryan Babel'in ayrılığının ardından ofansif gücünü artırmak adına girişimlere başladı. Siyah-beyazlı takım, son yıllarda defalarca gündeme gelen Yevhen Konoplyanka'nın transferi için harekete geçti.

Beşiktaş yönetimi, Schalke 04'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Schalke 04'te istediği süreleri alamayan Ukraynalı futbolcu, Türkiye'ye transfer olmaya hazır. Schalke, 12.5 milyon euro'ya aldığı futbolcuyu ucuza bırakmak istemiyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerde mutabakat sağlanırsa transfer gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:56
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