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Siyaset Kongrede dikkat çeken görüntü! Saadet Partisi'nden sırtını terör örgütüne dayayan HDP'ye jest
Siyaset

Kongrede dikkat çeken görüntü! Saadet Partisi'nden sırtını terör örgütüne dayayan HDP'ye jest

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Diyarbakır Kongresi'nde Saadet Partisi'nin gönderdiği çiçek dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 19:28:00 - 2021-11-14 19:32:23
Kongrede dikkat çeken görüntü! Saadet Partisi'nden sırtını terör örgütüne dayayan HDP'ye jest

HDP'nin Diyarbakır 3'üncü olağanüstü kongresine, Saadet Partisi tarafından gönderilen çiçek dikkat çekti.

Millet İttifakı'nın gizli ortağı ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Diyarbakır kongresini gerçekleştirdi. Kongrede Gülistan Atasoy ve Zeyyat Ceylan, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları olarak seçildi.

Kongreye Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve bir grup milletvekili de katıldı.

"Ortaya güçlü bir çıkış yolu sunduk"

Kongrede partililere seslenerek eşitçe yaşayabilecekleri, onurlu bir barışla örülen ortak geleceği kurma mücadelesinde olduklarını ifade eden Buldan, "Biz HDP olarak 27 Eylül’de açıkladığımız deklarasyonumuz ile birlikte bu çürümüşlükten kurtulmak için ortaya güçlü bir çıkış yolu sunduk. Bu yeni dönemi başlatmak için hep birlikte demokrasi ittifakını Amed’den Tekirdağ’a, Karadeniz’den Akdeniz’e büyütmenin zamandır." dedi.

Saadet Partisi'nden HDP'ye çiçek

Düğün salonunda gerçekleşen kongrede Saadet Partisi tarafından gönderilen çiçek dikkat çekti.

Son seçimlerde resmi olmasa da Millet İttifakı'na örtülü bir şekilde HDP de katılmıştı. Aynı ittifak içinde bulunan Saadet'in tabanı, yapılan bu ittifaktan rahatsız olmuş, parti yoğun tepki çekmişti.

Saadet'in kongreye çiçek göndermesi yine partililerde rahatsızlığa neden oldu.

 

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