Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde koalisyon hükümeti düştü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’nin partisi Değişim için Kazanılmış Siyasi ve Sosyal Güçler Topluluğu (CACH) ile Mecliste çoğunluğa sahip eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila’nın partisi Kongo Ortak Cephesi (FCC) arasındaki koalisyon hükümeti düştü.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetini oluşturan iki siyasi parti arasındaki krizi çözmek için 1 aydır yürütülen istişare toplantılarından bir sonuç alınamadığını söyledi.

İstişareler kapsamında çok sayıda görüşme yapıldığını aktaran Tshisekedi, FCC-CACH koalisyon hükümetinin son bulduğunu duyurdu.

Tshisekedi, mevcut ittifakların çöktüğünü ve yeni bir ittifak kurmanın gerekli olduğunu ifade etti.

Mecliste yeni koalisyon arayışı için temsilci atayacağını dile getiren Tshisekedi, yeni bir koalisyon kurulamaması durumunda Ulusal Meclisi feshetmekten başka seçeceğinin kalmayacağının altını çizdi.

CACH'ın adayı olarak 2018’de Cumhurbaşkanı seçilen Tshisekedi'nin partisi ile Ulusal Mecliste çoğunluğa sahip eski Cumhurbaşkanı Kabila'nın partisi, 26 Temmuz 2019'da koalisyon hükümeti kurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin temmuz ayında Anayasa Mahkemesi, ordu ve yargıya yeni atamalar yapması üzerine iki parti arasında siyasi kriz baş göstermişti.