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Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eğitim öğretime kısmen başlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 23:54:58 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eğitim öğretime kısmen başlandı

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan ortaokul, lise ve üniversiteler, son sınıf öğrencileri için eğitime açıldı.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, başkent Kinşasa’daki bir okulda katıldığı ilk derste yaptığı açıklamada, salgının henüz bitmediğini belirterek, bu sebeple öğrencilerden alınan tedbirlere saygı göstermesini istedi.

Okulların yalnızca ortaokul, lise ve üniversitelerin son sınıf öğrencileri için açıldığını kaydeden Tshisekedi, sınıfların girişlerine el yıkama cihazlarının yerleştirildiğini belirtti.

Tshisekedi, derslerde öğretmen ile öğrencilere maske takma zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

KDC’de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin kararnamesiyle 24 Mart'ta okullar ve üniversiteler kapatılmıştı.

Ülkede salgının başladığı mart ayından bu yana Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 489 olurken 224 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

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