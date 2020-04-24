Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Bundu Dia Kongo hareketi lideri tutuklandı

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) etnik milliyetçi hareket Bundu Dia Kongo'nun (BDK) lideri Ne Mwanda Nsemi'nin tutuklandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Kongo-Merkez eyaletinde BDK üyeleri ile polis arasında çarşamba günü çıkan ve 2'si polis 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışma sonrası güvenlik güçleri BDK liderinin başkent Kinşasa'daki evini kuşattı.

Kongo-Merkez eyaleti yönetimi ile BDK arasındaki Nsemi'nin teslim olması yönündeki müzakerelerin bozulmasının ardından polis eve girerek Nsemi'yi tutukladı.

BDK mensupları, son zamanlarda eyaletin yerlisi olmayan sivil halka yönelik saldırılar düzenliyordu.

Kongo-Merkez eyaletinin eski milletvekili Ne Mwanda Nsemi tarafından 1969'da kurulan bir hareket olan BDK'nin, Kongo etnik milliyetçiliği odaklı siyasi ve kültürel bir ajandası bulunuyor.



KDC, Angola ve Kongo Cumhuriyeti'nin topraklarının bazı kısımlarını kapsayan etnik bir Kongo devleti kurmayı amaçlayan Nsemi, 2017'de ülkeyi sömürmeye çalışmakla suçladığı Ruandalılar ve Ruandalı olduğunu ileri sürdüğü eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın ülkeyi terk etmesini istemişti.



Kabila'ya hakaret ve halkı isyana teşvik suçlamasıyla Mart 2017'de tutuklanan Nsemi, iki ay sonra firar etmişti.

