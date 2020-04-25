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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar koruculara saldırdı: 17 ölü

2020-04-25 01:29:12 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar koruculara saldırdı: 17 ölü

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde, Ruandalı ayrılıkçıların park korucularına yönelik saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Doğanın Korunması Enstitüsü (ICCN) Direktörü Cosma Wilungula, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri (FDLR) mensubu yaklaşık 60 silahlı kişinin, sivillere eşlik eden Virunga Doğal Parkı görevlilerine saldırdığını belirtti.

Rumangabo kenti yakınlarındaki saldırıda, 13 park korucusu ve 4 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran Wilungula, yaralanan 4 korucunun en yakın hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

UNESCO tarafından, 1979'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Virunga Parkı, 7 bin 800 kilometrekarelik alanı kapsıyor.

Nesli tükenmekte olan dağ gorilleri gibi çok sayıda vahşi hayvana ev sahipliği yapan park, çok sayıda turistin yanı sıra yasa dışı avcılık yapan grupları da çekiyor.

Park yönetimi geçen yıl, şu ana kadar en az 200 korucunun görevleri sırasında silahlı kişilerce öldürüldüğünü duyurmuştu.


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