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Spor Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri | Avrupa Konferans Ligi yarı final ne zaman?
Spor

Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri | Avrupa Konferans Ligi yarı final ne zaman?

Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı sona erdi. Bu gece mücadele eden 8 takımdan 4’ü adını yarı finale yazdırdı. Peki, Konferans Ligi eşleşmeleri belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman eşleşmeler:

Yeniakit Publisher
2022-04-15 00:32:00 -
Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri | Avrupa Konferans Ligi yarı final ne zaman?

Bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı noktalandı. Futbolseverler hangi takımların yarı finale yükseldiğini araştırmaya başladı.

Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri | Avrupa Konferans Ligi yarı final ne zaman?

Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak.

14 Nisan Perşembe gecenin sonuçları:

PSV-Leicester City:         1-2

Roma-Bodo/Glimt:         4-0

Slavia Prag-Feyenoord:1-3

PAOK-Olimpik Marsilya:               0-1

Avrupa Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri:

Leicester City-Roma

Feyenoord-Marsilya

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri | Avrupa Ligi kimler yarı finalde eşleşti?
UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri | Avrupa Ligi kimler yarı finalde eşleşti?

Spor

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri | Avrupa Ligi kimler yarı finalde eşleşti?

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