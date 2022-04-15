Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri | Avrupa Konferans Ligi yarı final ne zaman?
Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı sona erdi. Bu gece mücadele eden 8 takımdan 4’ü adını yarı finale yazdırdı. Peki, Konferans Ligi eşleşmeleri belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi yarı final maçları ne zaman eşleşmeler:
Bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı noktalandı. Futbolseverler hangi takımların yarı finale yükseldiğini araştırmaya başladı.
Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri | Avrupa Konferans Ligi yarı final ne zaman?
Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak.
14 Nisan Perşembe gecenin sonuçları:
PSV-Leicester City: 1-2
Roma-Bodo/Glimt: 4-0
Slavia Prag-Feyenoord:1-3
PAOK-Olimpik Marsilya: 0-1
Avrupa Konferans Ligi yarı final eşleşmeleri:
Leicester City-Roma
Feyenoord-Marsilya