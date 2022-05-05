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Spor Konferans Ligi finalinde kimler oynayacak eşleşme | Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?
Spor

Konferans Ligi finalinde kimler oynayacak eşleşme | Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?

Konferans Ligi finali hangi ülkede? UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanına adım adım yaklaşılıyor. Futbolseverler ise Konferans Ligi finalinde hangi takımların karşılaşacağını araştırmaya başladı. Peki, Konferans Ligi finali ne zaman? Konferans Ligi final eşleşmesi:

Yeniakit Publisher
2022-05-05 23:04:00 -
Konferans Ligi finalinde kimler oynayacak eşleşme | Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?

Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde final heyecanı yaşanıyor. Peki, Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak?

Konferans Ligi finalinde kimler oynayacak eşleşme | Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman hangi takımlar oynayacak?

Avrupa Konferans Ligi finaline kalacak olan takımlar bu gece belli olacak. Roma-Leicester City ve Marsilya-Feyenoord maçlarının galipleri finalde karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi finali 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak.

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