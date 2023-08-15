Konakçı hocaya saldıranlar, Oya Baydar'a sessizler!

Halil Konakçı'nın, Fransız işgalinde dahi, Hatay'da ezan yasağı yoktu.. Hatay türk toprağı olduktan sonra, ezanın orijinal şekli ile okunması yasaklandı" cümleleri üzerinden kendisine saldıranlar, t24 yazarı Oya Baydar'ın küstah sözlerine sessizler..

Oya Baydar, dün t24 internet sitesinde yazdığı yazıda, şu ifadeleri kullandı:

"Güney sınırlarımızın ötesinde, yabancı ülkelerin topraklarında, yıllardır sınır ötesi operasyon adı altında bir savaş sürdürülüyor. Sözde amaç, terörle mücadele. Bahanesi önceleri IŞİD'di, IŞİD'in bilumum türevlerinin, ÖSO ve benzeri besleme yapıların hâmiliğine soyunmaktan çekinmeyenlerin asıl amacının bölgedeki Kürt varlığını bitirmek, Arap ve diğer unsurların bölgeye yerleştirilmesiyle demografik değişimi Kürtler aleyhine gerçekleştirmek olduğunu bütün dünya biliyor. Bu çerçevedeki son hamlelerden biri olan Pençe-Kilit operasyonunda, Nisan 2022'den bu yana 78 askerimizin şehit düştüğü resmen açıklandı. "



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Türk devletini, sanki PKK terör örgütü ile mücadele yokmuş, hayali bir gerekçe ile sınırötesinde operasyon düzenliyormuş gibi suçlayan Oya Baydar'a, Zafer Partisi Ümit Özdağ'dan henüz bir cevap gelmedi..

Halil Konakçı'yı hemen Diyanet'e şikayete kalkışan İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Bakın ateist Baydar, daha başka neler yazmış, t24'te:

"Vatan-millet-Sakarya edebiyatıyla, milliyetçi hezeyanlarla uyutulan, beka umacısıyla korkutulan halkın ezici çoğunluğunun evlatlarımızın öldüğü-öldürdüğü bölgenin sınırlarımızın ötesinde yabancı ülke toprakları olduğundan haberi bile yok. Onların "şehit" değil muktedirlerin yayılmacı, militarist politikaları uğruna "kurban" edildikleri akıllarının ucundan geçmiyor. Ne uğruna, kimin uğruna sorusunu sormaya da kimsenin cesareti yok, çünkü gerçek vatan hainlerinin "vatan haini" yaftalamalarıyla karşı karşıya kalacaklarını biliyorlar."

Dersiniz ki, PKK bu ülkede 50 bin insanın ölümüne sebep olmamış, yollara bombalar döşenmemiş, çoluk-çocuk, ihtiyar, kadın insanlarımız PKK'lıların saldırılarında öldürülmemiş gibi, Oya Baydar, TSK'nın güney sınırımızın ötesindeki operasyonları "topraklarını korumaya çalışanları öldürmeye gitmek"le suçluyor..

Oya Baydar, sorgulanamadığını iddia ettiği "vatan hainliği"ni zirveye taşıyarak, küstah yazısını şöyle sürdürüyor:

"Vatan-millet-Sakarya edebiyatıyla, milliyetçi hezeyanlarla uyutulan, beka umacısıyla korkutulan halkın ezici çoğunluğunun evlatlarımızın öldüğü-öldürdüğü bölgenin sınırlarımızın ötesinde yabancı ülke toprakları olduğundan haberi bile yok. Onların "şehit" değil muktedirlerin yayılmacı, militarist politikaları uğruna "kurban" edildikleri akıllarının ucundan geçmiyor. Ne uğruna, kimin uğruna sorusunu sormaya da kimsenin cesareti yok, çünkü gerçek vatan hainlerinin "vatan haini' yaftalamalarıyla karşı karşıya kalacaklarını biliyorlar."

Türkiye'nin terörle mücadele amacı ile Suriye'e girdiğini, Kürtlere yönelik bir operasyonu olmadığını, tam aksine Esed zulmünden kaçan 600 bin Kürt'ün Türkiye topraklarında göçmen olarak mesai edildiği gerçeğini gizleyen Oya Baydar'a, Ümit Özdağ'dan, Kürşat Zorlu'dan, Fatih Altaylı'dan bir cevap bekliyoruz..