Komutanlardan, Vali Soytürk’e ziyaret 6.

6.Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile komutanlar Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Kilis’in Elbeyli ilçesinde konuşulu bulunan ve Suriye sınırından sorumlu olan Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı (MÖGK) ile6.Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve İl Garnizon ve1.Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Vali Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ettiler.

Kısa süre önce göreve başlayan MÖGK ile6.Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma Vali Soytürk’ü makamında ziyaret ettiler. Vali Soytürk, yeni göreve başlayan Tümgeneral Uzun ile Tuğgeneral Osma’ya yeni görevlerinde başarılar diledi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan sonra Tümgeneral Uzun ile Tuğgeneral Osma, sınır birliklerinde incelemelerde bulundular.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.