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Yaşam Kömürhan Köprüsü nerede? | Kömürhan Köprüsü ne zaman açılacak?
Yaşam

Kömürhan Köprüsü nerede? | Kömürhan Köprüsü ne zaman açılacak?

Kömürhan Köprüsü ne zaman nerede açılacak? | 5 bin 155 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılışı yapılacak. Vatandaşlar Kömürhan Köprüsü'nün nerede olduğunu açılışının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kömürhan Köprüsü nerede hangi şehirde?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 12:17:00 -
Kömürhan Köprüsü nerede? | Kömürhan Köprüsü ne zaman açılacak?

Ulaşım sorununu ciddi ölçüde çözecek Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli’nin açılışı yapılacak. Bu sebeple vatandaşlar köprünün nerede olduğunu araştırmaya başladı.

Kömürhan Köprüsü nerede?

Kömürhan Köprüsü veya diğer bilinen adıyla İsmet Paşa Köprüsü, Elazığ-Malatya karayolunun 51. kilometresinde, Fırat Nehri üzerinde bulunmaktadır.

Kömürhan Köprüsü ne zaman açılacak?

Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak.

5 bin 155 metre uzunluğundaki projenin 2x2400 metresini çift tüp tünel, 660 metresini gergin eğik kablolu tipte Kömürhan Köprüsü, 2 bin 95 metresini ise bağlantı yolu oluşturuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 farklı seviyeli köprülü kavşak, 1 karakol binası ve NATO petrol boru hattı deplasesi bulunuyor.

 

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