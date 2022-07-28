  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kömür talebi rekor seviyeleri yakalayacak!
Ekonomi

Kömür talebi rekor seviyeleri yakalayacak!

IEA'ya göre küresel kömür talebi bu yıl neredeyse 10 yıl önce görülen rekoru yakalayacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 16:56:00 -
Kömür talebi rekor seviyeleri yakalayacak!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel kömür talebinin bu yıl neredeyse 10 yıl önce kırılan rekoru yakalayacağını tahmin etti.

Gaz fiyatlarındaki hızlı yükselişin kömüre olan talebi canlandırdığını belirten IEA, küresel kömür tüketiminin bu yıl yüzde 0,7 artarak 8 milyar tona yükseleceğini öngördü. Küresel kömür talebi bu kadar yüksek bir seviyeyi en son 2013 yılında görmüştü.

Hindistan'ın kömür talebinin bu yıl ekonomik büyümeye ve enerji kullanımının artmasına bağı olarak yüzde 7 yükseleceğini tahmin eden IEA, Avrupa Birliği'nde kömür kullanımının da doğal gaza ikame edilmesine bağlı olarak yüzde 7 artmasının beklendiğini vurguladı.

IEA, Çin'in kömür talebinin ise yılın ilk yarısında yüzde 3 azaldığını, ancak yılın ikinci yarısında talebin yukarı gitmesinin beklendiğini ifade etti. Çin, dünya kömür talebinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23