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Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım, tek katlı evi küle çevirdi

Manisa'nın Demirci ilçesi kırsalında bulunan bir evde çıkan yangın nedeniyle tek katlı müstakil ev, kullanılamaz hale geldi.

27 Ocak 2019 Pazar 21:45
Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım, tek katlı evi küle çevirdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Demirci'nin kırsal Üşümüş Mahallesi'nde, Haşim Bozkurt'a (60) ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İddiaya göre, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Bozkurt, alevleri fark ederek evden çıktı. Alevler, kısa sürede diğer odalara da sıçrarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 21:45
  1. Manisa
  2. Demirci ilçesi
  3. Yangın

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