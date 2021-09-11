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Yaşam Kömür ocağında göçük: 1 yaralı
Yaşam

Kömür ocağında göçük: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kömür ocağında meydana gelen göçükte 43 yaşındaki Muzaffer Gürsoy adındaki bir işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 00:06:00 -
Kömür ocağında göçük: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek beldesinde Garp Linyitleri İşletmesi'ne ait Ömerler Yeraltı Kömür Ocağı'nda akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi. Meydana gelen göçükte Muzaffer Gürsoy (43) yaralı olarak iş arkadaşları ve kurtarma ekipleri tarafından göçük altından çıkartıldı.

Yaralı işçi, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gürsoy'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla alakalı güvenlik güçleri inceleme başlattı.

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